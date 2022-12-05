7.12.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Запрет на культовые фильмы Warner Bros. Новый год без Гарри Поттера»?
Российские телезрители могут остаться без просмотра фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Голливудская студия Warner Bros запретила ТВ-каналам «Национальной медиа группы» (СТС, «Домашний», РЕН ТВ, Пятый канал) показывать свои фильмы. Помимо Гарри Поттера под запрет попали фильмы: Чудо-Женщина, Аквамен, Лига справедливости и Годзилла, которые долгое время собирали наибольшие рейтинги в новогодние праздники. При этом лицензионное соглашение между американской компанией и российской медиагруппой действует до середины 2024 года.
Ранее Компания Disney удалила российский сайт, а также канал на YouTube и аккаунты в социальных сетях для пользователей из России. А американский стриминговый сервис фильмов и сериалов «Netflix» удалил приложение из Google Play и App Store в России.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Смогут ли медиа-холдинги продолжить распространение популярного контента?
- Возможна ли тотальная блокада российского зрителя от достижений мирового киноискусства?
- Пиратство или принудительное лицензирование произведений – две стороны одной медали и кто в выигрыше?
- Авторское право в наши дни – препятствие культурной эволюции?
Участники пресс-конференции:
- Анна Козловская, цифровой юрист, к.ю.н;
- Екатерина Кошевая, юрист БФ «Я в помощь»;
- Татьяна Стрижова, старший юрист, руководитель практики
интеллектуальной собственности АБ «Бартолиус»;
- Екатерина Фомина, юрист ООО «Творческо-производственное
объединение «РОК».
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8