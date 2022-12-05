7.12.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Запрет на культовые фильмы Warner Bros. Новый год без Гарри Поттера»?

Российские телезрители могут остаться без просмотра фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Голливудская студия Warner Bros запретила ТВ-каналам «Национальной медиа группы» (СТС, «Домашний», РЕН ТВ, Пятый канал) показывать свои фильмы. Помимо Гарри Поттера под запрет попали фильмы: Чудо-Женщина, Аквамен, Лига справедливости и Годзилла, которые долгое время собирали наибольшие рейтинги в новогодние праздники. При этом лицензионное соглашение между американской компанией и российской медиагруппой действует до середины 2024 года.

Ранее Компания Disney удалила российский сайт, а также канал на YouTube и аккаунты в социальных сетях для пользователей из России. А американский стриминговый сервис фильмов и сериалов «Netflix» удалил приложение из Google Play и App Store в России.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Смогут ли медиа-холдинги продолжить распространение популярного контента?

Возможна ли тотальная блокада российского зрителя от достижений мирового киноискусства?

Пиратство или принудительное лицензирование произведений – две стороны одной медали и кто в выигрыше?

Авторское право в наши дни – препятствие культурной эволюции?

Участники пресс-конференции:

Анна Козловская, цифровой юрист, к.ю.н;

цифровой юрист, к.ю.н; Екатерина Кошевая, юрист БФ «Я в помощь»;

юрист БФ «Я в помощь»; Татьяна Стрижова, старший юрист, руководитель практики

интеллектуальной собственности АБ «Бартолиус»;

старший юрист, руководитель практики интеллектуальной собственности АБ «Бартолиус»; Екатерина Фомина, юрист ООО «Творческо-производственное

объединение «РОК».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

