В киностудии «РОК» заявили, что зарубежное кино не мешало созданию российских фильмов

«С одной стороны, мы заинтересованы, чтобы наш контент распространялся максимально широко и беспрепятственно. С другой стороны, мы заинтересованы получить доход со своего продукта. Что касается блокировки западного контента и взаимоотношений с нами как российской студией, создающий кино, все неоднозначно. Мы получаем шанс на большее распространение нашего кино среди кинотеатров и пользователей, но мы теряем конкуренцию. Когда у нас есть конкурент в кинотеатре, когда есть иностранные фильмы, это стимулирует российских производителей создавать контент лучшего качества, стремиться к международным стандартам. Во времена, когда иностранные фильмы можно было смотреть в кинотеатрах беспрепятственно, мы создавали прекрасное кино: «Край», «Матильда», «Цой». Эти фильмы имели успех, и никакое импортное кино не мешало ни созданию, ни распространению фильмов», - сказала Фомина.

Ранее цифровой юрист, продюсер, кандидат юридических наук Анна Козловская в пресс-центре НСН заявила, что необходимо ввести квоты на отечественное кино, 70% должен составлять именно российский контент, чтобы кинопроизводители могли донести свой труд до аудитории.

