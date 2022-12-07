В киностудии «РОК» призвали уважать российское и международное право

«Я думаю, что (необходимо – ред. НСН) главенство права, не только российского, но и международного. Огромный приоритет должны иметь договорные отношения. Надо смотреть, в том числе, международные договоры, в том числе таких глобальных игроков, как Warner Bros. Только такие положения – свобода договора, взаимодействие международного и российского права – могут привести нас к какому-то успеху, взаимодействию, культурному и экономическому росту», - сказала Фомина.

Ранее цифровой юрист, продюсер, кандидат юридических наук Анна Козловская в пресс-центре НСН отмечала, что необходимо ввести квоты на отечественное кино, 70% должен составлять именно российский контент, чтобы кинопроизводители могли донести свой труд до аудитории.

