В киностудии «РОК» призвали уважать российское и международное право
Главенство права необходимо во всех сферах, в том числе в культурной, нужно следовать международным договорам, в частности, с Warner Bros, отметила в эфире НСН Екатерина Фомина.
Взаимодействие российского и международного права, а также свобода договора могут привести к культурному и экономическому росту, заявила юрист киностудии Алексея Учителя «РОК», специалист в области рекламы, интеллектуальной собственности Екатерина Фомина в пресс-центре НСН.
«Я думаю, что (необходимо – ред. НСН) главенство права, не только российского, но и международного. Огромный приоритет должны иметь договорные отношения. Надо смотреть, в том числе, международные договоры, в том числе таких глобальных игроков, как Warner Bros. Только такие положения – свобода договора, взаимодействие международного и российского права – могут привести нас к какому-то успеху, взаимодействию, культурному и экономическому росту», - сказала Фомина.
Ранее цифровой юрист, продюсер, кандидат юридических наук Анна Козловская в пресс-центре НСН отмечала, что необходимо ввести квоты на отечественное кино, 70% должен составлять именно российский контент, чтобы кинопроизводители могли донести свой труд до аудитории.
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