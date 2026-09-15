17.09.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвящённая премьере документального фильма «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет».

Документальный фильм посвящён истории сохранения и возвращения в Россию реликвий и регалий Кубанского казачьего войска, которые после событий начала XX века оказались за пределами страны и на протяжении десятилетий сохранялись казаками и их потомками в эмиграции.



Одна из центральных тем картины — возрождение казачества на Кубани и его роль в возвращении исторических реликвий на Родину. Авторы прослеживают путь регалий через несколько поколений и рассказывают о людях, благодаря которым они были сохранены и впоследствии возвращены в Россию.

Особое место в фильме занимает история возвращения жалованной грамоты Екатерины II, знамён и других реликвий Кубанского казачьего войска. В ходе работы над картиной съёмочная группа изучала документы и свидетельства непосредственных участников событий. Были обнаружены уникальные материалы, часть которых будет впервые представлена широкой аудитории.



На пресс-конференции создатели фильма, представители казачества, музейного сообщества, Русской Православной Церкви и Президентского фонда культурных инициатив расскажут о работе над картиной, возрождении казачества на Кубани, многолетнем процессе возвращения регалий и новых материалах, обнаруженных при подготовке фильма.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как создавался фильм «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет»?

Почему сегодня важно рассказывать историю казачества через документальное кино?

Как менялась роль казачества за последние 100 лет?

Насколько современное казачество сохраняет исторические традиции?

Какие архивные материалы удалось использовать при работе над фильмом?

Как фильм может заинтересовать молодое поколение?

Планируется ли продолжение проекта или новые фильмы о казачестве?

Участники пресс-конференции:

депутат Госдумы Дмитрий Гусев;

представитель атамана Всероссийского казачьего общества;

заместитель Губернатора Краснодарского края, врио Атамана Кубанского казачьего войска Александр Агибалов;

заведующий отделом научно-просветительской работы, заслуженный работник культуры Краснодарского края Светлана Катунина;

настоятель Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей, отец Иоанн Гармаш;

режиссер документального фильма: Казаки. Подвиг длиною в 100 лет» Владислав Гусев.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



