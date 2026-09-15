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Казаки. Подвиг длиной в 100 лет

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Начало конференции

12:00

17 сентября 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

17.09.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвящённая премьере документального фильма «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет».

Документальный фильм посвящён истории сохранения и возвращения в Россию реликвий и регалий Кубанского казачьего войска, которые после событий начала XX века оказались за пределами страны и на протяжении десятилетий сохранялись казаками и их потомками в эмиграции.

Одна из центральных тем картины — возрождение казачества на Кубани и его роль в возвращении исторических реликвий на Родину. Авторы прослеживают путь регалий через несколько поколений и рассказывают о людях, благодаря которым они были сохранены и впоследствии возвращены в Россию.
Особое место в фильме занимает история возвращения жалованной грамоты Екатерины II, знамён и других реликвий Кубанского казачьего войска. В ходе работы над картиной съёмочная группа изучала документы и свидетельства непосредственных участников событий. Были обнаружены уникальные материалы, часть которых будет впервые представлена широкой аудитории.

На пресс-конференции создатели фильма, представители казачества, музейного сообщества, Русской Православной Церкви и Президентского фонда культурных инициатив расскажут о работе над картиной, возрождении казачества на Кубани, многолетнем процессе возвращения регалий и новых материалах, обнаруженных при подготовке фильма.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Как создавался фильм «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет»?
  • Почему сегодня важно рассказывать историю казачества через документальное кино?
  • Как менялась роль казачества за последние 100 лет?
  • Насколько современное казачество сохраняет исторические традиции?
  • Какие архивные материалы удалось использовать при работе над фильмом?
  • Как фильм может заинтересовать молодое поколение?
  • Планируется ли продолжение проекта или новые фильмы о казачестве?

Участники пресс-конференции:

  • депутат Госдумы Дмитрий Гусев;
  • представитель атамана Всероссийского казачьего общества;
  • заместитель Губернатора Краснодарского края, врио Атамана Кубанского казачьего войска Александр Агибалов;
  • заведующий отделом научно-просветительской работы, заслуженный работник культуры Краснодарского края Светлана Катунина;
  • настоятель Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей, отец Иоанн Гармаш;
  • режиссер документального фильма: Казаки. Подвиг длиною в 100 лет» Владислав Гусев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.


Начало пресс-конференции в 12:00


Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37


Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: Пресс-служба фильма Казаки

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