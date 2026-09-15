17.09.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвящённая премьере документального фильма «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет».
Документальный фильм посвящён истории сохранения и возвращения в Россию реликвий и регалий Кубанского казачьего войска, которые после событий начала XX века оказались за пределами страны и на протяжении десятилетий сохранялись казаками и их потомками в эмиграции.
Одна из центральных тем картины — возрождение казачества на Кубани и его роль в возвращении исторических реликвий на Родину. Авторы прослеживают путь регалий через несколько поколений и рассказывают о людях, благодаря которым они были сохранены и впоследствии возвращены в Россию.
Особое место в фильме занимает история возвращения жалованной грамоты Екатерины II, знамён и других реликвий Кубанского казачьего войска. В ходе работы над картиной съёмочная группа изучала документы и свидетельства непосредственных участников событий. Были обнаружены уникальные материалы, часть которых будет впервые представлена широкой аудитории.
На пресс-конференции создатели фильма, представители казачества, музейного сообщества, Русской Православной Церкви и Президентского фонда культурных инициатив расскажут о работе над картиной, возрождении казачества на Кубани, многолетнем процессе возвращения регалий и новых материалах, обнаруженных при подготовке фильма.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как создавался фильм «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет»?
- Почему сегодня важно рассказывать историю казачества через документальное кино?
- Как менялась роль казачества за последние 100 лет?
- Насколько современное казачество сохраняет исторические традиции?
- Какие архивные материалы удалось использовать при работе над фильмом?
- Как фильм может заинтересовать молодое поколение?
- Планируется ли продолжение проекта или новые фильмы о казачестве?
Участники пресс-конференции:
- депутат Госдумы Дмитрий Гусев;
- представитель атамана Всероссийского казачьего общества;
- заместитель Губернатора Краснодарского края, врио Атамана Кубанского казачьего войска Александр Агибалов;
- заведующий отделом научно-просветительской работы, заслуженный работник культуры Краснодарского края Светлана Катунина;
- настоятель Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей, отец Иоанн Гармаш;
- режиссер документального фильма: Казаки. Подвиг длиною в 100 лет» Владислав Гусев.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8