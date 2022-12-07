Юрист предложила ввести квоты на отечественное кино в прокате
Когда западные мейджоры вернутся в Россию, они должны будут работать уже на других условиях, отметила в эфире НСН Анна Козловская.
Необходимо ввести квоты на отечественное кино, 70% должен составлять именно российский контент, чтобы кинопроизводители могли донести свой труд до аудитории, заявила цифровой юрист, продюсер, кандидат юридических наук Анна Козловская в пресс-центре НСН.
«Когда-нибудь эта ситуация все равно закончится и западные мейджоры к нам вернутся – но уже на других условиях. И я бы как юрист предложила бы, чтобы у нас было квотирование, как в Китае и Франции: 70% - это отечественный контент, остальные 30% - зарубежные, а не как раньше, когда наши кинопроизводители не могли донести свой труд до аудитории. На производство фильма тратится от года до двух-трех, это длительный процесс и финансово затратный», - сказала Козловская.
Ранее Анна Козловская в пресс-центре НСН отмечала, что если в России примут закон о принудительном лицензировании западных фильмов, то страна убьет все, что приобрела с экономической точки зрения в сегодняшней ситуации.
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