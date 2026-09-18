21.09.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей состоится брифинг главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова на тему: «Месячная норма осадков: что ждать от погоды к концу сентября»

После короткого возвращения тёплой погоды Москва готовится к резкой смене погодного сценария. Уже на следующей неделе, с 21 по 27 сентября, в столице может выпасть до 75% месячной нормы осадков. По прогнозам специалистов, всего за неделю на каждый квадратный метр города может пролиться до пяти вёдер дождевой воды.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются во вторник и четверг — 22 и 24 сентября. За 48 часов суммарно может выпасть до 44–49 мм осадков. Одновременно в столице усилится ветер, влажность может достигать 90–100%, а температура днём опустится примерно до +11…+16 градусов. Синоптики также прогнозируют начало активного листопада.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какая погода ожидает россиян до конца сентября?

Какие регионы настигнут сильные дожди?

Насколько велика вероятность первых заморозков в конце сентября?

Может ли избыток осадков привести к подтоплениям или другим неблагоприятным явлениям?

Какие дни будут самыми дождливыми?

Ожидаются ли теплые дни до конца сентября?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



