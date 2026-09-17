23.09.2026 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Российский рынок общепита: Кто выживет в новой реальности?»

Российский рынок общепита входит в новый сезон в условиях растущих издержек и меняющегося потребительского поведения. Несмотря на то что оборот ресторанов, кафе и баров продолжает увеличиваться, за ростом выручки всё чаще стоит повышение среднего чека, а не увеличение числа посетителей. В январе–августе 2026 года количество заказов в кафе и ресторанах снизилось на 3% год к году, тогда как средний чек вырос на 7%.

При этом в первом полугодии 2026 года оборот ресторанов, кафе и баров достиг 2,95 трлн рублей, увеличившись на 6,4% в годовом выражении. По итогам 2025 года, рынок в сопоставимых ценах вырос всего на 2,6%, до 6,2 трлн рублей, тогда как номинальный рост составил 15,3% во многом за счёт инфляции.

Одновременно усиливается «естественный отбор» среди заведений. За январь–август 2026 года в России было зарегистрировано 24,8 тыс. новых компаний общепита, но ликвидировано 21,2 тыс., причём количество ликвидаций выросло почти на 30% год к году. В городах-миллионниках число заведений за год сократилось примерно на 1%.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Что сейчас происходит с российским рынком общепита?

Почему посетителей в кафе и ресторанах становится меньше?

Насколько вырос средний чек за последний год?

Что сильнее всего увеличивает себестоимость блюд?

Сколько заведений закрывается и сколько открывается?

Какие форматы заведений сейчас наиболее востребованы?

Хватает ли высококвалифицированных кадров?

Повлияла ли доставка готовой еды на закрытие ресторанов?

Что будет происходить с рынком до конца 2026 года?

Участники пресс-конференции:

омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов;

﻿ президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

