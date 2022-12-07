Продюсер заявила, что фильм «Сердце Пармы» собрал более 900 миллионов рублей

«Сборы кинокомпаний по прокату фильмов в кинотеатрах делятся следующим образом: 50% уходит прокатчикам и кинозалам, 25% уходят дистрибьюторам, тем, кто договаривается с прокатчиками и должен осуществлять рекламную деятельность фильма и позиционировать его на рынке. Всего 20-25% уходят производителю. Поэтому, если посмотреть на фильм «Сердце Пармы», который хорошо прошел в прокате, то он собрал около 900 млн рублей. Чтобы он был прибыльным и окупился, он должен был собрать в три раза больше. Его стоимость была более 600 тысяч рублей, плюс затраты на рекламу – это достаточно дорогая история», - сказала Козловская.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН заявил, что фильм «Сердце Пармы» не заработает в прокате 1,5 миллиарда рублей и не окупится.

