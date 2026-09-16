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Великий нефтяной кризис или что происходит с мировым запасом топлива?

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Начало конференции

14:00

17 сентября 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

17.09.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Великий нефтяной кризис или что происходит с мировым запасом топлива?»

Мировой нефтяной рынок переживает один из самых серьезных периодов нестабильности за последние годы. На этом фоне цены на дизель достигли рекорда, а нефть приблизилась к $105 за баррель. Перебои с поставками, напряженность на ключевых маршрутах транспортировки нефти и сокращение добычи заставляют страны использовать стратегические резервы. В марте 2026 года страны — участницы Международного энергетического агентства договорились совместно выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти из чрезвычайных запасов — это крупнейшая подобная акция в истории МЭА.

При этом проблема заключается не только в текущих поставках. По данным ОПЕК, мировые запасы сырой нефти на конец 2025 года составляли около 1,57 трлн баррелей. Мировые запасы топлива сокращаются более полугода, а стратегические резервы уже не могут компенсировать дефицит.

Спрос на нефть остается колоссальным — порядка 100 млн баррелей в сутки. При этом Международное энергетическое агентство прогнозировало увеличение мировых производственных мощностей до 114,7 млн баррелей в сутки к 2030 году, что должно превысить ожидаемый прирост спроса.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Хватит ли мировых запасов нефти на ближайшее десятилетие?
  • Какие страны сегодня контролируют основные запасы нефти?
  • Как сильно подорожало топливо в мире?
  • Почему нефтяные цены так резко реагируют на перебои с поставками?
  • Что будет с ценами на нефть до конца 2026 года?
  • Способны ли стратегические резервы предотвратить дефицит?
  • Растет ли мировое потребление нефти?
  • Как сильно мировая экономика зависит от нефти?

Участники пресс-конференции:

  • директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин,
  • заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Гривач.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости

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