17.09.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Великий нефтяной кризис или что происходит с мировым запасом топлива?»
Мировой нефтяной рынок переживает один из самых серьезных периодов нестабильности за последние годы. На этом фоне цены на дизель достигли рекорда, а нефть приблизилась к $105 за баррель. Перебои с поставками, напряженность на ключевых маршрутах транспортировки нефти и сокращение добычи заставляют страны использовать стратегические резервы. В марте 2026 года страны — участницы Международного энергетического агентства договорились совместно выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти из чрезвычайных запасов — это крупнейшая подобная акция в истории МЭА.
При этом проблема заключается не только в текущих поставках. По данным ОПЕК, мировые запасы сырой нефти на конец 2025 года составляли около 1,57 трлн баррелей. Мировые запасы топлива сокращаются более полугода, а стратегические резервы уже не могут компенсировать дефицит.
Спрос на нефть остается колоссальным — порядка 100 млн баррелей в сутки. При этом Международное энергетическое агентство прогнозировало увеличение мировых производственных мощностей до 114,7 млн баррелей в сутки к 2030 году, что должно превысить ожидаемый прирост спроса.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Хватит ли мировых запасов нефти на ближайшее десятилетие?
- Какие страны сегодня контролируют основные запасы нефти?
- Как сильно подорожало топливо в мире?
- Почему нефтяные цены так резко реагируют на перебои с поставками?
- Что будет с ценами на нефть до конца 2026 года?
- Способны ли стратегические резервы предотвратить дефицит?
- Растет ли мировое потребление нефти?
- Как сильно мировая экономика зависит от нефти?
Участники пресс-конференции:
- директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин,
- заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Гривач.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8