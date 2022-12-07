«Убьем все!»: Цифровой юрист о принудительном лицензировании фильмов

«Эту историю лоббировала часть кинотеатров, другая часть этот законопроект не поддержала. Но после того, как нам устанавливают цены на нефть, замораживают активы ЦБ, обсуждать эту историю с юридической и правовой точек зрения мы можем лишь с улыбкой. Задача права – регулировать отношения на благо людей, и здесь вопрос, чью сторону мы представляем. В киноиндустрии большой пул игроков, и я предлагаю посмотреть на это с точки зрения экономики. Считаю, что мы находимся в уникальной ситуации для нашей страны, когда стало выгоднее что-то делать самим, чем что-то покупать, когда отечественный кинематограф и ТВ стали вынуждены свой контент активно и массово – ведь раньше по законам экономики было выгоднее купить готовое. Кинематограф в нашей стране переживает подъем», - сказала Козловская.

Она отметила, что необходимо, чтобы российские кинопроизводители начали получать прибыль и напомнила, что кинопроизводство – это очень сложный, дорогостоящий процесс

«Да, надо, чтобы кинотеатры выжили, но нужно, и чтобы кинопроизводители начали получать прибыль, ведь кинопроизводство – очень сложный, дорогостоящий процесс. И если этот закон (о принудительном лицензировании западных фильмов – прим. НСН) будет принят, я как продюсер вижу, что мы нивелируем все бонусы, убиваем все, что мы с экономической точки зрения мы приобрели в этой ситуации», - резюмировала Козловская.

Ранее Анна Козловская в пресс-центре НСН отмечала, что уход американских кинокомпаний из России дал шанс отечественным производителям проявить себя, однако для кинотеатров это боль и трагедия.

