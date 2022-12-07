«Убьем все!»: Цифровой юрист о принудительном лицензировании фильмов

На сегодняшний день Россия находится в уникальной ситуации, когда стало выгоднее что-то делать самим, чем покупать, отметила в эфире НСН Анна Козловская. 

Если в России примут закон о принудительном лицензировании западных фильмов, то страна убьет все, что приобрела с экономической точки зрения в сегодняшней ситуации, заявила цифровой юрист, продюсер, кандидат юридических наук Анна Козловская в пресс-центре НСН.

Продюсер заявила, что фильм «Сердце Пармы» собрал более 900 миллионов рублей

«Эту историю лоббировала часть кинотеатров, другая часть этот законопроект не поддержала. Но после того, как нам устанавливают цены на нефть, замораживают активы ЦБ, обсуждать эту историю с юридической и правовой точек зрения мы можем лишь с улыбкой. Задача права – регулировать отношения на благо людей, и здесь вопрос, чью сторону мы представляем. В киноиндустрии большой пул игроков, и я предлагаю посмотреть на это с точки зрения экономики. Считаю, что мы находимся в уникальной ситуации для нашей страны, когда стало выгоднее что-то делать самим, чем что-то покупать, когда отечественный кинематограф и ТВ стали вынуждены свой контент активно и массово – ведь раньше по законам экономики было выгоднее купить готовое. Кинематограф в нашей стране переживает подъем», - сказала Козловская.

Она отметила, что необходимо, чтобы российские кинопроизводители начали получать прибыль и напомнила, что кинопроизводство – это очень сложный, дорогостоящий процесс

«Да, надо, чтобы кинотеатры выжили, но нужно, и чтобы кинопроизводители начали получать прибыль, ведь кинопроизводство – очень сложный, дорогостоящий процесс. И если этот закон (о принудительном лицензировании западных фильмов – прим. НСН) будет принят, я как продюсер вижу, что мы нивелируем все бонусы, убиваем все, что мы с экономической точки зрения мы приобрели в этой ситуации», - резюмировала Козловская.

Ранее Анна Козловская в пресс-центре НСН отмечала, что уход американских кинокомпаний из России дал шанс отечественным производителям проявить себя, однако для кинотеатров это боль и трагедия.

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ФОТО: РИА Новости
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