«Боль для кинотеатров»: Продюсер об уходе американских кинокомпаний из России
За последние 20 лет кинотеатры не привыкли массово вкладываться в рекламу, хорошо зарабатывая на иностранном контенте, отметила в эфире НСН Анна Козловская.
Уход американских компаний из России дал шанс отечественным производителям проявить себя, однако для кинотеатров это боль и трагедия, рассказала цифровой юрист, продюсер, кандидат юридических наук Анна Козловская в пресс-центре НСН.
«До 24 февраля встать в прокат российскому фильму было очень сложно, хотя у нас на самом деле снимается много хорошего отечественного контента, кино, но, чтобы встать в «сетку» кинотеатров, российским продюсерам нужно было сделать невозможное. Это могли делать только большие кинокомпании, и 60-70% вставали мейджоры – причем американские, которые сейчас ушли. Так что отечественные производители радуются, для них это большой шанс. А вот кинотеатры, безусловно, страдают, для них это боль и трагедия», - сказала Козловская.
По ее словам, российские кинотеатры не привыкли массово вкладываться в рекламу, так как хорошо зарабатывали на иностранном контенте.
«За последние 20 лет они (кинотеатры – ред. НСН) не привыкли массово вкладываться в рекламу, хорошо зарабатывая на иностранном контенте. Приходил мейджор, он давал кроме фильма прекрасный пакет рекламных материалов, бюджет, ничего не нужно было согласовывать… И давал на это финансирование. И все лакомые места – а чтобы фильм собрал хорошую сумму, важно правильно встать на нужные даты и в нужное время – занимались не отечественными производителями. И поэтому отечественные кинопроизводители были в последнее время в кризисе», - резюмировала Козловская.
Ранее Анна Козловская в пресс-центре НСН отметила, что российский фильм «Сердце Пармы» собрал более 900 миллионов рублей, но, чтобы он окупился, ему нужно было собрать в три раза больше.
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