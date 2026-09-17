22.09.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бежевые мамы»: как родительская гиперопека травмирует детей»

Первый класс — это не только чтение, письмо и первые оценки, но и переход к самостоятельной жизни. Однако педагоги всё чаще обращают внимание на бытовые навыки детей: некоторые первоклассники не умеют самостоятельно одеться, застегнуть пуговицы, завязать шнурки, собрать портфель или воспользоваться туалетом без помощи взрослых.

Психологи называют одной из причин гиперопеку родителей, когда взрослые стараются максимально облегчить ребёнку повседневную жизнь и делают за него то, что он уже способен выполнять самостоятельно. В соцсетях для такого родительского стиля используют термин «бежевые мамы» — так называют родителей, которые стремятся создать для ребёнка максимально комфортную и безопасную среду и минимизировать любые сложности и самостоятельные действия.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как много детей сегодня оказались не готовы к школьной жизни?

Какие бытовые навыки сегодня отсутствуют у детей?

Где заканчивается забота и начинается гиперопека?

Может ли гиперопека мешать развитию ребенка?

Как научить ребенка ответственности за себя?

«Бежевые мамы» - реальная проблема современности или тренд из соцсетей?

Участники пресс-конференции:

первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая;

руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, многодетная мама, биохимик Алёна Бергер;

исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



