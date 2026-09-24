30.09.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Семья под вопросом: почему современный человек выбирает одиночество?»



Всё больше людей откладывают брак и рождение детей, предпочитают жить самостоятельно или вовсе отказываются от долгосрочных отношений. Меняются представления о личном пространстве, карьере, финансовой независимости и самой ценности семейной жизни.



Статистика показывает, что институт брака действительно меняется. На 2026 год в России насчитывается 24,5 млн семей с детьми. Количество разводов растет — на каждые 10 браков приходится восемь распавшихся союзов. Одновременно увеличивается возраст вступления в официальный брак. Средний возраст мужчин, зарегистрировавших брак, составил 34,1 года, женщин — 32,4 года. Росстат также отмечает снижение числа людей, впервые вступающих в брак, и рост доли повторных браков.



Молодые люди всё чаще осознанно выбирают одиночество, откладывая или вовсе переосмысляя необходимость создания семьи и серьезных отношений. Традиционный сценарий «брак и дети в раннем возрасте» уступает место периоду долгого личного развития, когда на первый план выходят карьерные амбиции, финансовая независимость, психологический комфорт и самопознание.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Почему люди все чаще выбирают одиночество?

Семья перестает быть жизненным приоритетом?

Растет ли число разводов?

Почему молодежь не спешит вступать в брак?

Одиночество – осознанный выбор или вынужденная мера?

Кто чаще выбирает жизнь в одиночестве – мужчины или женщины?

Может ли одинокая жизнь стать новой нормой?



Участники пресс-конференции:



зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов;

генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий;

врач, клинический психолог, преподаватель Ирина Шибаева



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 13:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

