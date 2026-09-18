21.09.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Долги по осени считают: Россию захлестнул бум черного кредитования».
По данным Банка России, только за январь–июнь 2026 года регулятор выявил в России почти тысячу нелегальных кредиторов — примерно вдвое больше, чем годом ранее. Все чаще такие схемы работают через социальные сети и сайты объявлений, а некоторые нелегальные кредиторы предлагают займы под залог квартир и автомобилей.
При этом проблема долговой нагрузки сохраняется и в легальном финансовом секторе. Во II квартале 2026 года портфель потребительских кредитов банков вырос на 2,8%, после роста всего на 0,3% в I квартале. ЦБ прогнозирует увеличение потребкредитования по итогам года на 4–8%.
Дополнительное давление на заемщиков создает инфляция. На 7 сентября годовая инфляция в России оценивалась Банком России в 6,3%, а устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год. 11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, отметив, что ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось. Базовый прогноз регулятора — инфляция 6–7% по итогам 2026 года.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Насколько увеличился рынок «черного кредитования»?
- Кто чаще всего становится жертвами нелегальных кредиторов?
- Действительно ли кредиты становятся доступнее?
- Что происходит с долговой нагрузкой россиян?
- Может ли осенью вырасти число просрочек?
- Может ли рост кредитования разогнать цены?
- Что ждать заемщикам до конца 2026 года?
Участники пресс-конференции:
- заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов
- президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян
- экс-министр труда, экономист Сергей Калашников
- доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления, кандидат экономических наук Максим Чирков
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8