21.09.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Долги по осени считают: Россию захлестнул бум черного кредитования».

По данным Банка России, только за январь–июнь 2026 года регулятор выявил в России почти тысячу нелегальных кредиторов — примерно вдвое больше, чем годом ранее. Все чаще такие схемы работают через социальные сети и сайты объявлений, а некоторые нелегальные кредиторы предлагают займы под залог квартир и автомобилей.

При этом проблема долговой нагрузки сохраняется и в легальном финансовом секторе. Во II квартале 2026 года портфель потребительских кредитов банков вырос на 2,8%, после роста всего на 0,3% в I квартале. ЦБ прогнозирует увеличение потребкредитования по итогам года на 4–8%.

Дополнительное давление на заемщиков создает инфляция. На 7 сентября годовая инфляция в России оценивалась Банком России в 6,3%, а устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год. 11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, отметив, что ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось. Базовый прогноз регулятора — инфляция 6–7% по итогам 2026 года.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Насколько увеличился рынок «черного кредитования»?

Кто чаще всего становится жертвами нелегальных кредиторов?

Действительно ли кредиты становятся доступнее?

Что происходит с долговой нагрузкой россиян?

Может ли осенью вырасти число просрочек?

Может ли рост кредитования разогнать цены?

Что ждать заемщикам до конца 2026 года?

Участники пресс-конференции:

заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов

президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян

экс-министр труда, экономист Сергей Калашников

доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления, кандидат экономических наук Максим Чирков

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







