30.09.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко на тему: «Две волны гриппа: Что ждёт россиян в новом эпидсезоне?»

Новый эпидемиологический сезон гриппа и ОРВИ в России может пройти в формате двух волн заболеваемости. По прогнозу врачей-инфекционистов, первая волна гриппа ожидается уже в конце ноября 2026 года, а вторая может прийтись на февраль–март 2027-го. При этом специалисты отмечают, что вирус гриппа уже выявляется в северных регионах России.

Особенностью сезона станет обновлённый состав вакцин: по сравнению с прошлым эпидсезоном в них изменились все три штамма. В Роспотребнадзоре рассчитывают привить до 60% населения регионов, а среди групп риска — не менее 75%. Оптимальным периодом для вакцинации специалисты называют сентябрь–октябрь, чтобы иммунитет успел сформироваться до подъёма заболеваемости.

Вопросы для обсуждения:

Действительно ли в этом сезоне ожидается две волны гриппа?

Когда ждать первую волну заболеваемости?

Какие штаммы будут доминировать?

Изменился ли вирус по сравнению с прошлым годом?

Кому нужна прививка в первую очередь?

Какие осложнения встречаются чаще всего?

Как подготовиться к сезону гриппа?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



