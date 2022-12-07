Случаи «свободного использования» зарубежных фильмов призвали расширить

Правообладатель может передавать право свободного использования неограниченному кругу лиц, но на сегодняшний день только на определенных условиях, отметила в эфире НСН юрист Екатерина Кошевая. 

Российским законодателям необходимо расширить случаи свободного использования зарубежных фильмов для того, чтобы хоть как-то помочь кинотеатрам использовать контент иностранного правообладателя, отметила руководитель юридической службы благотворительного фонда «Я в помощь», эксперт в области культуры и интеллектуальной собственности Екатерина Кошевая в пресс-центре НСН.

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«Правообладатель может передавать право свободного использования неограниченному кругу лиц, но под определенными условиями: например, в личных целях – дома, с семьей, в культурных, научных или информационных целях, а также в политических. Показ в кинотеатрах можно подвести под «культурные цели», но тогда в силе условие, что контент можно использовать некоммерческим путем, так что для кинотеатров это не выход. Законодателям следует расширить случаи свободного использования, чтобы как-то помочь кинотеатрам использовать контент зарубежного правообладателя», - сказала Кошевая.

Ранее Екатерина Кошевая в пресс-центре НСН отмечала, что почти все российские кинотеатры не могут показывать зарубежные фильмы, однако наиболее сложная ситуация у коммерческих кинотеатров, им требуется специальный «ключ», который сейчас не выдается.

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ФОТО: РИА Новости
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