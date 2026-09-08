10.09.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Впервые в Китае: выставка скульптур Степана Эрьзи откроется в Циндао»

24 сентября 2026 года в павильоне «Россия» Экспоцентра «Жемчужина Китай – ШОС» в городе Циндао состоится торжественное открытие выставки скульптур Степана Дмитриевича Эрьзи.

Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения всемирно известного российского скульптора XX века. Произведения Эрьзи ранее выставлялись в Европе, Латинской Америке и России. В Китае они будут показаны впервые. Масштабная экспозиция в павильоне «Россия» призвана стать важным этапом в развитии культурного диалога между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

В экспозиции будут представлены 40 произведений из коллекции Фонда: скульптуры, живопись, графика, артефакты, а также дерево кебрачо – уникальный материал, который Эрьзя первым применил в скульптуре, работая в Аргентине. Впервые китайская публика увидит статую «Крестителя» и «Портрет Орасио Кироги».

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие работы Эрьзи будут представлены на выставке?

Как китайская публика воспринимает творчество российского скульптора?

Почему искусство Эрьзи актуально для современного зрителя?

Планируется ли продолжение выставки в других городах Китая?

Какие работы пользуются наибольшим интересом у посетителей?

Какие перспективы у российско-китайских проектов в сфере искусства?

Участники пресс-конференции:

Лидер Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи», член Центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина

Полномочный представитель Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации Светлана Федонина

Вице-президент и эксперт Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи, искусствовед, автор и куратор выставочных проектов Фонда в России и за рубежом, член Союза художников России и Международной Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Елена Бутрова

Руководитель проекта «Степан Дмитриевич Эрьзя. Выставка скульптур», ответственный организатор выставочных мероприятий Фонда в Китае в рамках юбилейной программы, посвященной 150-летию скульптора Радмила Миретина

Руководитель представительства Россотрудничества в КНР, советник Посольства России в Китае Татьяна Уржумцева

Руководитель Партнерского Русского дома в Циндао Ван Сяолун

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



