16.09.2026 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги летнего туризма и бархатный сезон: Где отдыхают россияне в 2026 году?»

Туристическое лето 2026 года прошло в русле двух трендов: россияне сменили маршруты и сократили отпуск. По подсчетам экспертов, траты россиян на отели выросли на 42% за год и достигли 22 тысяч рублей за одну бронь. Среди лидирующих зарубежных направлений свои позиции сохранили Турция и Египет (вместе на них пришлось около 88% организованных зарубежных поездок), однако ОЭА в этот раз обошли Вьетнам. По внутреннему туризму спрос на Крым заметно снизился. По сравнению с летом 2025 года, число бронирований там сократилось на 56,5%, а количество номеро-ночей – на 64,6%. В Севастополе снижение составило 68,7% и 73,6% соответственно. При этом число поездок иностранных туристов в Россию увеличилось на 7,5% за первое полугодие 2026 года.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Куда чаще всего ездили российские туристы летом?

Как изменились цены на отдых летом 2026 года?

Правда ли, что туристы стали чаще выбирать апартаменты и квартиры для отдыха?

Куда поедут россияне на бархатный сезон?

Какие направления лидируют этой осенью?

Бронируют ли уже россияне отдых на Новый год?

Участники пресс-конференции:

основатель и гендиректор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов;

генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;

президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов;

коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

