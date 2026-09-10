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Итоги летнего туризма и бархатный сезон: Где отдыхают россияне в 2026 году?

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Начало конференции

13:00

16 сентября 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

16.09.2026 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги летнего туризма и бархатный сезон: Где отдыхают россияне в 2026 году?»

Туристическое лето 2026 года прошло в русле двух трендов: россияне сменили маршруты и сократили отпуск. По подсчетам экспертов, траты россиян на отели выросли на 42% за год и достигли 22 тысяч рублей за одну бронь. Среди лидирующих зарубежных направлений свои позиции сохранили Турция и Египет (вместе на них пришлось около 88% организованных зарубежных поездок), однако ОЭА в этот раз обошли Вьетнам. По внутреннему туризму спрос на Крым заметно снизился. По сравнению с летом 2025 года, число бронирований там сократилось на 56,5%, а количество номеро-ночей – на 64,6%. В Севастополе снижение составило 68,7% и 73,6% соответственно. При этом число поездок иностранных туристов в Россию увеличилось на 7,5% за первое полугодие 2026 года.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Куда чаще всего ездили российские туристы летом?
  • Как изменились цены на отдых летом 2026 года?
  • Правда ли, что туристы стали чаще выбирать апартаменты и квартиры для отдыха?
  • Куда поедут россияне на бархатный сезон?
  • Какие направления лидируют этой осенью?
  • Бронируют ли уже россияне отдых на Новый год?

Участники пресс-конференции:

  • основатель и гендиректор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов;
  • генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;
  • президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов;
  • коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: Zuma / ТАСС

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