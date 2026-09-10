16.09.2026 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги летнего туризма и бархатный сезон: Где отдыхают россияне в 2026 году?»
Туристическое лето 2026 года прошло в русле двух трендов: россияне сменили маршруты и сократили отпуск. По подсчетам экспертов, траты россиян на отели выросли на 42% за год и достигли 22 тысяч рублей за одну бронь. Среди лидирующих зарубежных направлений свои позиции сохранили Турция и Египет (вместе на них пришлось около 88% организованных зарубежных поездок), однако ОЭА в этот раз обошли Вьетнам. По внутреннему туризму спрос на Крым заметно снизился. По сравнению с летом 2025 года, число бронирований там сократилось на 56,5%, а количество номеро-ночей – на 64,6%. В Севастополе снижение составило 68,7% и 73,6% соответственно. При этом число поездок иностранных туристов в Россию увеличилось на 7,5% за первое полугодие 2026 года.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Куда чаще всего ездили российские туристы летом?
- Как изменились цены на отдых летом 2026 года?
- Правда ли, что туристы стали чаще выбирать апартаменты и квартиры для отдыха?
- Куда поедут россияне на бархатный сезон?
- Какие направления лидируют этой осенью?
- Бронируют ли уже россияне отдых на Новый год?
Участники пресс-конференции:
- основатель и гендиректор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов;
- генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;
- президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов;
- коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8