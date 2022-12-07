Нужно развивать культуру! Юрист призвала пересмотреть подходы к «пиратству»

Государство должно защищать доступ пользователей к культуре, отметила в эфире НСН Татьяна Стрижова. 

Если ввести в России принудительное лицензирование контента и разрешить дальше «пиратить» фильмы, индустрия продолжит зарабатывать, а пользователь продолжит покупать фильм или оплачивать подписку, но уже на нелицензированный контент, следует переосмыслить подходы к интеллектуальной собственности, отметила старший юрист, руководитель практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро «Бартолиус» Татьяна Стрижова в пресс-центре НСН.

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«Люди быстро отучатся от того, на что их 20 лет настраивала индустрия авторского контента – от подписок на лицензионный контент. Когда тебе эти вещи закрывают, ты идешь и скачиваешь бесплатно. И от этого страдает не только кино, но и игровая индустрия. Очень быстро случится откат от всех достижений культуры массового потребления. Вопрос, должно ли государство блокировать в таком случае этот откат, и кого оно должно защищать – индустрию, чтобы она дальше получала вознаграждения, или защищать доступ пользователей к культуре? Нужно ли переосмыслить доступ к «пиратству»? Если мы вводим принудительное лицензирование и разрешаем дальше «пиратить» фильмы, индустрия продолжит зарабатывать, но пользователь продолжит покупать фильм или оплачивать подписку – но уже на нелицензированный контент. Мы ведь должны развивать культуру… Может быть, следует переосмыслить подходы к интеллектуальной собственности?», - сказала Стрижова.

Она отметила, что российского зрителя невозможно будет заблокировать от достижений мировой культуры.

«Возможно ли заблокировать российского зрителя от достижений мировой культуры и нужно ли, действительно, это делать, пытаясь переучить зрителя выбирать национальный контент, а не иностранный? Я думаю, нет. Мы живем в условиях цифровой экономики, где минимум два поколения прекрасно пользуются компьютером. Закрытие доступа к контенту влечет негативные последствия: у нас появляется серый рынок. 30 км от Москвы на электричке – и вы увидите некогда забытые развалы с CD-дисками. Но я не верю, что это долго просуществует, ведь можно скачать бесплатно с торрентов», - резюмировала Стрижова.

Ранее руководитель юридической службы благотворительного фонда «Я в помощь», эксперт в области культуры и интеллектуальной собственности Екатерина Кошевая в пресс-центре НСН отмечала, что российским законодателям необходимо расширить случаи свободного использования зарубежных фильмов для того, чтобы хоть как-то помочь кинотеатрам использовать контент иностранного правообладателя.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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