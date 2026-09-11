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Анонс

От сбоев до дефицита лекарств: что происходит на фармрынке этой осенью

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Начало конференции

12:00

15 сентября 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

11.09.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг генерального директора Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктора Дмитриева на тему: «От сбоев до дефицита лекарств: что происходит на фармрынке этой осенью»

С началом осеннего сезона традиционно растет спрос на лекарства: россияне готовятся к всплеску ОРВИ, гриппа и других сезонных заболеваний. При этом фармацевтический рынок в 2026 году демонстрирует неоднозначную динамику. По итогам 2025 года объем российского фармрынка вырос на 17% и достиг 3,34 трлн рублей.

Однако рост в денежном выражении не означает увеличения доступности лекарств. В первом полугодии 2026 года продажи препаратов в российских аптеках в натуральном выражении снизились на 3,1% — до 2,35 млрд упаковок. Одновременно эксперты отмечают постепенное вымывание из ассортимента наиболее дешевых препаратов: в частности, лекарств стоимостью до 200 рублей.

На этом фоне осенью особенно остро встает вопрос доступности привычных препаратов. Пациенты сталкиваются с временным отсутствием отдельных позиций, необходимостью искать лекарства в нескольких аптеках и переходить на аналоги.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Есть ли этой осенью реальный дефицит лекарств?
  • Какие препараты сейчас чаще всего исчезают из аптек?
  • Почему возникают перебои с поставками?
  • Насколько выросли цены на препараты?
  • Может ли осенью возникнуть дефицит препаратов от ОРВИ и гриппа?
  • Что будет происходить с ценами на лекарства до конца года?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: Павел Лисицын

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