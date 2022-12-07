В киностудии «РОК» выступили за сохранение зарубежного контента

Российские кинопроизводители нуждаются в зарубежном контенте, чтобы не потерять конкуренцию, отметила в эфире НСН Екатерина Фомина. 

Конкуренция всегда стимулирует повышение качества контента, качество российских фильмов будет расти, если доступ к зарубежным фильмам останется, заявила юрист киностудии Алексея Учителя «РОК», специалист в области рекламы, интеллектуальной собственности Екатерина Фомина в пресс-центре НСН.

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«Конкуренция всегда стимулирует повышение качества. Почему критикуют (российский контент – ред. НСН)? Опять же из-за качества производства. Насколько мне известно, гораздо лучшее качество при огромной конкуренции сейчас имеют российские мультфильмы. Они имеют международную известность – например, «Маша и медведь». Качество фильмов, я уверена, тоже продолжит расти, если не будет подорвана конкуренция», - сказала Фомина.

В свою очередь старший юрист, руководитель практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро «Бартолиус» Татьяна Стрижова в пресс-центре НСН отметила, что популяризации российского контента может мешать отсутствие или слабая реклама.

«Рекламировать некому и не на что, в том числе даже зарубежные блокбастеры в случае их принудительного лицензирования. Если мы набираем финансы на создание фильма, то на рекламу остаются какие-то маленькие кусочки», - заключила Стрижова.

Ранее Татьяна Стрижова в пресс-центре НСН отмечала, что государство должно защищать доступ пользователей к культуре.

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ФОТО: РИА Новости / Каро Премьер
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