В киностудии «РОК» выступили за сохранение зарубежного контента
Российские кинопроизводители нуждаются в зарубежном контенте, чтобы не потерять конкуренцию, отметила в эфире НСН Екатерина Фомина.
Конкуренция всегда стимулирует повышение качества контента, качество российских фильмов будет расти, если доступ к зарубежным фильмам останется, заявила юрист киностудии Алексея Учителя «РОК», специалист в области рекламы, интеллектуальной собственности Екатерина Фомина в пресс-центре НСН.
«Конкуренция всегда стимулирует повышение качества. Почему критикуют (российский контент – ред. НСН)? Опять же из-за качества производства. Насколько мне известно, гораздо лучшее качество при огромной конкуренции сейчас имеют российские мультфильмы. Они имеют международную известность – например, «Маша и медведь». Качество фильмов, я уверена, тоже продолжит расти, если не будет подорвана конкуренция», - сказала Фомина.
В свою очередь старший юрист, руководитель практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро «Бартолиус» Татьяна Стрижова в пресс-центре НСН отметила, что популяризации российского контента может мешать отсутствие или слабая реклама.
«Рекламировать некому и не на что, в том числе даже зарубежные блокбастеры в случае их принудительного лицензирования. Если мы набираем финансы на создание фильма, то на рекламу остаются какие-то маленькие кусочки», - заключила Стрижова.
Ранее Татьяна Стрижова в пресс-центре НСН отмечала, что государство должно защищать доступ пользователей к культуре.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- Галыгин заменит Урганта на церемонии «Золотой граммофон»
- Героев СВО включат в учебники истории
- Песков ответил на вопрос о попытке переворота в Германии
- Эден Азар заявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
- В Баку стартовал тренинг НАТО по военному образованию
- ВС РФ уничтожили на Краснолиманском направлении 130 украинских военных
- Российские войска уничтожили в ДНР боевую машину HIMARS с боезапасом
- Лавров: Европа не может защищать свои интересы перед США
- В Белоруссии предложили казнить чиновников за госизмену
- Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ поcле обращения Хинштейна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru