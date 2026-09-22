Анжелики Агурбаш, с презентацией нового альбома «Любовь на разрыв»

1.10.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция певицы Анжелики Агурбаш, с презентацией нового альбома и виниловой пластинки «Любовь на разрыв»

Двойной подарок своим фанатам готовит Заслуженная артистка Беларуси, певица и актриса Анжелика Агурбаш – презентацию нового альбома «Любовь на разрыв» и эксклюзивную виниловую пластинку от «Ультра Продакшн». Артистка, которая несколько раз находилась на грани смерти и на грани срыва своими песнями «SOS», «Я не сдаюсь», «Прижаться к губам» и др. впервые вместе с автором и поэтом Славой Шейном раскроют тайну скрытого смысла, то о чём так долго молчали.

Весной 2025-го в пресс-центре НСН Анжелика Агурбаш сообщила, что снова выходит замуж, впервые, спустя год, певица готова откровенно снять завесу тайны и своего замужества.

Участники пресс-конференции:

Заслуженная артистка Беларуси, певица и актриса Анжелика Агурбаш;

Поэт, автор песен нового альбома «Любовь на разрыв» Слава Шеин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



