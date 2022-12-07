«Договоры есть, ключа – нет»: Юрист рассказала о сложностях с показами фильмов

«Общаясь с коллегами из кинотеатра «Иллюзион», я узнала, что генеральные соглашения не расторгнуты. Не приходили запросы от правообладателей контента о расторжении договоров в одностороннем или двустороннем порядке. По факту все соглашения сейчас действующие. Но проблема в том, что зарубежные дистрибьюторы не предоставляют возможность использовать в прокате определенный фильм в определенные сроки. Как правило, это всегда оформлялось рамочным соглашением плюс дополнительным, где прописывался срок проката и в каком кинотеатре фильм будет показан. У «Иллюзиона», например, нет возможности это уточнить, но у них есть авторское, российское кино», - сказала Кошевая.

Она отметила, что самая сложная ситуация на сегодняшний день с показом зарубежных фильмов складывается именно у коммерческих кинотеатров.

«А вот у коммерческих кинотеатров, которые сами себя окупают, ситуация достаточно сложная. С юридической точки зрения у них нет возможности показывать фильмы ушедших правообладателей. Помимо соглашений с правообладателями выдается так называемый «ключ» - специальный доступ, чтобы можно было загрузить фильм к себе на сервер и показывать его в конкретном кинотеатре. Сейчас эти «ключи» не выдаются, и, если сейчас кинотеатр показывает зарубежный контент без такого «ключа», это уже называется пиратством. Здесь уже нормы права действуют. Эти вопросы курирует Минкультуры, там штрафы до 100 тысяч рублей, да и зарубежный правообладатель может прийти с санкциями. Эти риски на себя берут кинотеатры», - резюмировала Кошевая.

Ранее цифровой юрист, продюсер, кандидат юридических наук Анна Козловская в пресс-центре НСН отмечала, что если в России примут закон о принудительном лицензировании западных фильмов, то страна убьет все, что приобрела с экономической точки зрения в сегодняшней ситуации.

