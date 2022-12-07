«Умрет сама по себе»: Юрист об идее принудительного лицензирования контента
В случае принятия закона все равно нельзя будет добывать зарубежный контент, не прибегая к «пиратству» и заимствованию у дружественных стран, отметила в эфире НСН Татьяна Стрижова.
Киноиндустрия выступила против законопроекта о принудительном лицензировании, так как в одностороннем порядке каким-то образом заставить иностранного правообладателя предоставить контент, чтобы его показывать, представляется малоперспективным, заявила старший юрист, руководитель практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро «Бартолиус» Татьяна Стрижова в пресс-центре НСН.
«Принудительное лицензирование – это все еще проект, и киноиндустрия единым фронтом выступила против, основываясь на том, что соглашения не расторгнуты и они верят в возвращение правообладателей иностранного контента. Эта позиция заслуживает внимания и одобрения, поскольку в одностороннем порядке каким-то образом заставить иностранного правообладателя предоставить контент, чтобы его крутить, вообще представляется малоперспективным. Учитывая трансграничный характер таких отношений, каким образом доставать такой контент, не пиратствуя и не заимствуя у дружественных стран? Никак. Таким образом, идея принудительного лицензирования умрет сама по себе, поскольку нет механизмов ее реализации», - сказала Стрижова.
В свою очередь руководитель юридической службы благотворительного фонда «Я в помощь», эксперт в области культуры и интеллектуальной собственности Екатерина Кошевая в пресс-центре НСН отметила, что если закон о принудительном лицензировании примут, то соответствующие решения должен будет выносить суд, однако к этой процедуре будут большие вопросы.
«Если примут такой закон, то понятно, что принудительным лицензирование будет по решению суда. Заинтересованное лицо идет в суд, подает заявление, и что ответит суд? Можете показывать на территории РФ этот фильм? И какое место решение этого суда будет иметь перед судами в Европе? И как в хорошем качестве взять этот контент, ведь предыдущие «ключи» имеют ограниченный срок действия», - сказала Кошевая.
Со своей стороны, юрист киностудии Алексея Учителя «РОК», специалист в области рекламы, интеллектуальной собственности Екатерина Фомина в пресс-центре НСН подчеркнула, что под принудительное лицензирование контента, в случае принятия закона, могут попасть и российские производители.
«Статья о принудительном лицензировании есть в Гражданском кодексе, и она не очень работает. Плюс ко всему, наша студия и другие российские производители тоже попадут под практику принудительного лицензирования. Вряд ли под это попадут только иностранные производители», - резюмировала Фомина.
Законопроект о принудительном лицензировании контента правообладателей из «недружественных» стран, отозвавших свои лицензии на авторские и смежные права на данный контент, внесли в Госдуму в середине августа.
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