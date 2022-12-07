«Умрет сама по себе»: Юрист об идее принудительного лицензирования контента

«Принудительное лицензирование – это все еще проект, и киноиндустрия единым фронтом выступила против, основываясь на том, что соглашения не расторгнуты и они верят в возвращение правообладателей иностранного контента. Эта позиция заслуживает внимания и одобрения, поскольку в одностороннем порядке каким-то образом заставить иностранного правообладателя предоставить контент, чтобы его крутить, вообще представляется малоперспективным. Учитывая трансграничный характер таких отношений, каким образом доставать такой контент, не пиратствуя и не заимствуя у дружественных стран? Никак. Таким образом, идея принудительного лицензирования умрет сама по себе, поскольку нет механизмов ее реализации», - сказала Стрижова.

В свою очередь руководитель юридической службы благотворительного фонда «Я в помощь», эксперт в области культуры и интеллектуальной собственности Екатерина Кошевая в пресс-центре НСН отметила, что если закон о принудительном лицензировании примут, то соответствующие решения должен будет выносить суд, однако к этой процедуре будут большие вопросы.

«Если примут такой закон, то понятно, что принудительным лицензирование будет по решению суда. Заинтересованное лицо идет в суд, подает заявление, и что ответит суд? Можете показывать на территории РФ этот фильм? И какое место решение этого суда будет иметь перед судами в Европе? И как в хорошем качестве взять этот контент, ведь предыдущие «ключи» имеют ограниченный срок действия», - сказала Кошевая.