27.01.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От ресторанов до салонов красоты: Кого накроет волна банкротства в 2026 году?»

Экспертное сообщество всё чаще говорит о возможной волне дефолтов среди российских компаний в 2026 году. Этот сценарий называют одним из ключевых экономических рисков года. Под дефолтом в данном случае понимается неспособность компаний выполнять финансовые обязательства — обслуживать кредиты, погашать облигационные займы, выплачивать заработную плату.



В Москве уже фиксируют крупнейшую за последние годы волну закрытий заведений общепита. По масштабам она сопоставима с периодом пандемийных ограничений. Только за январь в Москве прекратили работу 45 заведений общественного питания. Более 50% салонов красоты в России также могут прекратить работу из-за налоговой реформы, заявляют эксперты индустрии. Банки фиксируют крупную волну просрочек по кредитам стройкомпаний, а пятая часть компаний рискует уйти с рынка. За последние 12 месяцев объем непогашенных кредитов вырос на 27% и достиг 280 млрд рублей заявляют СМИ.

Как сегодня удержаться на плаву малому и среднему бизнесу?

Сколько компаний может уйти с рынка в 2026 году?

Ждать ли массовых увольнений и завышения цен?

Какие сферы бизнеса больше всего сегодня штормит?

Что будет со стройкой и ждать ли понижение цен на недвижимость?

Участники пресс-конференции:

Михаил Делягин зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике;



зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике; Оксана Дажун бизнес-психолог, эксперт по психологии владения и управления бизнесом ;

бизнес-психолог, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Марина Павлюкевич эксперт по операционному и антикризисному управлению, консультант по финансам.

Приглашены:

Татьяна Сизова уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



