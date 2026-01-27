«Дебилизация и риски»: Делягин обратился к российским предпринимателям

Малый бизнес в России является объектом уничтожения, так как это невыгодно олигархам, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.

«Нужно понимать ситуацию. Товарищи предприниматели! Вы являетесь объектом уничтожения с точки зрения олигархии. Каждый рубль, который вами заработан, с точки зрения крупных монополий у них украден и должен быть им возвращен. Это их логика, и этой логике подчиняется значительная часть госуправления и регулирования. То есть понимайте ситуацию: это не вам что-то мешает развиваться, это вас убивают. Как предприниматель вы живёте в этих условиях», - отметил он.

По словам Делягина, сегодня бизнес должен учитывать реальные условия ведения дел, оценивать все риски.

«Второе: нужно учитывать реальную инфляцию. В любой момент, как в прошлом году, когда строительные работы разом подорожали на 30%. И специалистов не будет ни-как-ких! Потому что система образования дебилизирует людей крайне эффективно. А затем нужно учитывать рост рисков. Потому что дебилизация затрагивает и управленцев, и они порождают самые непредсказуемые риски, в том числе и из самых добрых побуждений. И отсюда вытекает другая проблема: выгорание. Огромное количество людей, с которыми я общаюсь, говорят: я не могу больше эти налоги платить, не буду, а дальше будь что будет. Я им говорю: если тебя «хлопнут» после первого квартала, это будет счастье, потому что небольшой объем штрафов. А вот если годика через три, то ты штрафы уже не вытянешь. Нужно всё равно думать, осмысленно принимать решения», - добавил депутат.

Малый бизнес в России превратился в иждивенчество, так как выжить без господдержки очень сложно, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.

