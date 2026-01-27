Депутат Делягин назвал сроки блокировки Telegram в России
Михаил Делягин заявил НСН, что мессенджер MAX станет средой обитания для значительной части бизнеса.
Блокировка Telegram по схеме YouTube ожидается к сентябрю 2026 года, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.
«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам (сентябрь 2026 года, прим. НСН). Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), там осталось примерно половины аудитории. Мессенджер MAX, который все так не любит, развивается, станет важной средой обитания для бизнеса. Накануне там появилась возможность оставить отложенные сообщения. Так что бизнесу нужно искать выход между струйками, и даже вопреки государственной политике существовать и развиваться, но трезво учитывать ситуацию. Когда происходит падение уровня жизни населения, это не только проблема, но и ресурс, потому что люди хотят, несмотря на это, сохранять образ жизни. И нужно идти в те сферы бизнеса, которые ориентированы на сохранение прежнего образа жизни», - отметил он.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что руководство Telegram взаимодействует с властями, однако «скорость этого взаимодействия и отклика, видимо, недостаточная».
