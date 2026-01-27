По ее словам, сегодня требования к бизнесу значительно выросли, что делает эту сферу еще более рискованной.

«Как бизнес-психолог хочу больше внимания обратить на причину волны банкротств. Это низкий уровень осознанности. Надо понимать, что требования к бизнесу растут. Так, владелец бизнеса сейчас должен разбираться и в бухгалтерии, и в финансах, и в управлении персоналом, и в развитии рынка, в маркетинговых стратегиях. И в этих аспектах необходимо быть профессионалом. Бизнес – это, в первую очередь, риск, а там, где риск, там и ответственность. С моей точки зрения, ключевой ресурс развития бизнеса лежит во внутренней структуре и в отношении владельца к своему бизнесу», - добавила собеседница НСН.

Бизнесу в 2026 году придется тщательнее считать свои расходы, оптимизировать штат с помощью ИИ, заявила эксперт по операционному и антикризисному управлению, консультант по финансам Марина Павлюкевич в пресс-центре НСН.

