В России назвали главную причину новой волны банкротств
Оксана Дажун заявила НСН, что корпоративные банкротства на историческом минимуме, их количество снизилось на 25%.
Волна банкротств в России связана с низким уровнем осознанности предпринимателей, заявила бизнес-психолог, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун в пресс-центре НСН.
«Растёт долговая нагрузка. При этом популяризация процедуры банкротства делает свое дело, причем 97% подают на банкротство сами. Это позитивный знак. И на банкротство подают люди, которые отвечают по субсидиарной ответственности. Но это банкротства физлиц. А корпоративные банкротства у нас на историческом минимуме, их количество снизилось на 25%. Здесь повлияла реформа, повысившая порог долга для инициации банкротства», - пояснила она.
По ее словам, сегодня требования к бизнесу значительно выросли, что делает эту сферу еще более рискованной.
«Как бизнес-психолог хочу больше внимания обратить на причину волны банкротств. Это низкий уровень осознанности. Надо понимать, что требования к бизнесу растут. Так, владелец бизнеса сейчас должен разбираться и в бухгалтерии, и в финансах, и в управлении персоналом, и в развитии рынка, в маркетинговых стратегиях. И в этих аспектах необходимо быть профессионалом. Бизнес – это, в первую очередь, риск, а там, где риск, там и ответственность. С моей точки зрения, ключевой ресурс развития бизнеса лежит во внутренней структуре и в отношении владельца к своему бизнесу», - добавила собеседница НСН.
Бизнесу в 2026 году придется тщательнее считать свои расходы, оптимизировать штат с помощью ИИ, заявила эксперт по операционному и антикризисному управлению, консультант по финансам Марина Павлюкевич в пресс-центре НСН.
