Депутат Делягин заподозрил олигархов в желании уничтожить малый бизнес
Сегодня малый бизнес даже в Москве не решает вопрос, как выжить, а думает, когда закрываться, заявил НСН Михаил Делягин.
Государственная политика ориентирована на поддержку финансовых спекулянтов и крупных корпораций, что приводит к уничтожению малого бизнеса, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.
«Государственная политика в целом сегодня либеральная в социально-экономической сфере, ориентирована на поддержку финансовых спекулянтов и крупных корпораций. В силу ухудшения экономической конъюнктуры олигархи и просто крупный бизнес стали рассматривать МСП (малый и средний бизнес) как своих конкурентов. Раньше это была просто «мелочь», которая никого не интересовала, а теперь это конкуренты, которые подлежат уничтожению», - пояснил он.
По словам депутата, сегодня малый бизнес даже в Москве не решает вопрос, как выжить, а думает, когда закрываться.
«Мы видим ужесточение административных ограничений до совершенно безумных форм, когда, например, фермер не может использовать навоз от своих коров, это ему запрещено законом. Мы видим это в налоговой и всех остальных сферах. Это системная политика, которая лишь частично компенсируется. Да, вопросы выживания бизнеса и его развития в тех редких сферах, где это ещё возможно, - это вопрос внутренней эффективности малого бизнеса. Если хотите жить, то должны заняться не только получением господдержки, но и этим. Однако в силу объективных причин во многих сферах вопрос выживания уже не стоит. Я, например, живу и работаю в самом богатом регионе России – в Москве. Сюда сбегается вся Россия от безысходности – это видно хотя бы по динамике цен на недвижимость в разных городах. Но даже здесь огромная часть малого бизнеса уже не решает вопрос, как выживать. Они решают вопрос, как и когда закрываться», - заключил собеседник НСН.
Малый бизнес в России превратился в иждивенчество, так как выжить без господдержки очень сложно, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.
