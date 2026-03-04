пресс-конференции
Анонс

Фейковые цветы, открытки и доставки: Чего опасаться россиянкам?

Информация

Начало конференции

12:00

6 марта 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

06.03.2026 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Фейковые цветы, открытки и доставки: Чего опасаться россиянкам?»

Каждый год аферисты пытаются обмануть россиян накануне 8 марта и придумывают новые различные способы. Аналитики предупреждают: более 94% финансовых атак совершается через социальную инженерию. Средний урон от действий киберпреступников составляет 20 тысяч рублей.

В этом году мошенники уже берут за основу реальные предложения от магазинов и брендов и стараются с помощью уловок и манипуляций выманить необходимые персональные данные так, что отличить обман становится все сложнее и сложнее.

Звонки от лжекурьеров, поддельные сайты с концертными билетами дешевле, чем «на рынке», открытки с вредоносными ПО – на это и многое другое попадаются россиянки, которые в надежде получить «подарок». Количество фишинговых доменов, связанных с шоппингом выросло на 8 %, также значительно выросло количество фишинговых доменов с продажей ювелирных изделий и броней элитных ресторанов. Мужчин тоже обманывают в преддверии женского праздника, например, им приходят уведомления с требованиями предоплаты заказа.

Участники пресс-конференции:

  • зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;
  • эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская;
  • представитель «Авито».

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Во сколько обойдется букет к 8 марта?
  • Насколько сегодня прибыльный цветочный бизнес?
  • Как определить — это мошенничество или реальный подарок?
  • Какие топ-3 самых популярных подарка на 8 марта у россиян?
  • Кто чаще попадается на уловки мошенников?
  • Какие психологические приемы используют мошенники?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов

партнеры

пресс-конференции