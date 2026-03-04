05.03.2026 в 15.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Женщины на войне. Невидимый фронт СВО в казачьих батальонах»

По сообщениям СМИ, свыше 19 тысяч казаков принимают участие в спецоперации на Украине, среди них от 350 до 900 женщин-казачек.

Образ казачки исторически ассоциируется с верной женой, заботливой матерью и хорошей хозяйкой, они испокон веков являлись образцом верности и женственности.

В разных городах и станицах страны есть казачьи добровольческие отряды, где женщины-казачки шьют, варят борщи и пекут пироги, колют дрова, лечат душевные раны бойцам. «Невидимый фронт СВО» – так еще называют матерей, жен, сестер, всех, кто не остался в стороне от общего благого дела.

Участники пресс-конференции:

Виталий Кузнецов , атаман Всероссийского казачьего общества;

, атаман Всероссийского казачьего общества; Екатерина Стенякина , депутат Госдумы;

, депутат Госдумы; Ксения Чудотворова, старший лейтенант МЧС России, основатель и руководитель проекта «Женщины в погонах»;

старший лейтенант МЧС России, основатель и руководитель проекта «Женщины в погонах»; Екатерина Балуева, начальник управления по молодежной политике МГУТУ, тыл, гуманитарная помощь.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Сколько женщин-казачек сегодня «за ленточкой»?

Как часто семейные пары служат вместе на СВО?

Насколько сохранились сегодня традиции казачества?

Как отмечался и отмечается у казачек женский день?

Как методы воспитания девушек- казачек могут сказаться на сохранении института современной семьи?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



