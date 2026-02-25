26.02.2026 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Корпоративный буллинг: Почему люди годами терпят издевательства на работе?»

В России появился новый тренд - резко выросло количество «увольнений в никуда» из-за стрессов, выгораний и буллинга среди сотрудников. По информации СМИ на февраль 2026 года, 76% сотрудников российских компаний сталкивались с моббингом (травлей) на работе. Чаще всего работники жалуются на травлю со стороны руководителя. Статистику подтверждают массовые увольнения в крупнейших российских компаниях, например, в «Почте России». Из-за сохранения негативных тенденций по увольнениям компания может потерять до 60 тысяч сотрудников к концу 2026 года. Только за 2025 год ее покинули около 40 тысяч человек. К тому же и сами компании порой совершают необдуманные и резонансные действия: вспомним увольнение за доброту в «Додо пицце», когда курьера уволили из-за помощи дворняге и клиенты вступили в бой за справедливость, при этом компания смогла оправдаться и загладить свою вину, став резко «pet-friendly».

Эксперты утверждают, что бизнес переключился с роста на выживание, и HR-специалисты ожидают продолжения увольнений. При этом уволенные все чаще идут в суд, и, по статистике СМИ, в 71% случаев выигрывают споры. Работодатели боятся испортить репутацию и ищут способы увольнять с минимальными выплатами и без скандалов. Трудовые конфликты стали постоянным фоном: волну сложных увольнений усилили планы крупнейших игроков, таких как "Сбер" и ВТБ, сократить 15-20% персонала.

Напомним, что в Госдуме недавно предложили создать федеральное агентство по борьбе с буллингом в школах и цифровой среде.



Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб;

HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова;

Профориентолог, политтехнолог Анна Кустова;

Клинический психолог Яна Булаева.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

По каким причинам чаще всего сегодня увольняются сотрудники?

Какой процент людей подвержен абьюзерству на рабочем месте?

В каких компаниях / сферах деятельности чаще всего случается абьюз в коллективе?

Можно ли выявить абьюзера на собеседовании?

Как создать безопасную корпоративную среду?

Какова динамика феномена «лицевой дуализм»?

Если человек уже подвергался буллингу в школе, то как будут обстоять дела на работе?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:30

Аккредитация журналистов по телефону:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

