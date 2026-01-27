Депутат Делягин сравнил малый бизнес в России с иждивенчеством
Сегодня предприниматель в России вынужден не просто заниматься развитием бизнеса, а искать разные формы господдержки, заявил НСН Михаил Делягин.
Малый бизнес в России превратился в иждивенчество, так как выжить без господдержки очень сложно, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.
«Государство развивает значительную систему господдержки. Мы видим на примере пресловутой пекарни «Машенька», как государство бросилось её спасать. И как честно сказал её владелец, благодаря тому, что он достучался до президента России, ему дадут адресную помощь, и он даже сможет расшириться. Но мы видим, какие усилия нужно приложить человеку, чтобы просто выжить в сегодняшних условиях. Нужно изменить ОКВЭД, нужно подать заявление на льготы, нужно внимательно следить на госплатформах, где что появилось и какие изменения. По сути дела, предприниматель должен заниматься не своим бизнесом и его развитием, а все свои силы посвятить поиску разных форм государственной поддержки. Это уже не малое предпринимательство, а малое, иногда среднее иждивенчество», - объяснил он.
Бизнесу в 2026 году придется тщательнее считать свои расходы, оптимизировать штат с помощью ИИ, заявила эксперт по операционному и антикризисному управлению, консультант по финансам Марина Павлюкевич в пресс-центре НСН.
