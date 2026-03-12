13.03.2026 в 13.30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Конфликт в Персидском заливе: Какие перспективы открываются для России?»

Нападение Израиля и США на Иран спровоцировало рост нефтяных котировок выше $82 за баррель. На пике цены поднимались до $82,37 за «бочку» Brent. Дальнейшая динамика на рынке будет определяться событиями вокруг Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти, считают эксперты. В СМИ пишут, что на этом фоне цена за баррель нефти может взлететь до $150.



Кроме того, Reuters сообщил о приостановке поставок российского зерна в Иран. Иран — третий по величине покупатель российского зерна — уже успел закупить и вывезти до 95% запланированного объема российской пшеницы на этот сезон. По словам источников агентства, экспортеры пытаются исполнить действующие контракты, но новые отгрузки пока прекращены. Однако, эксперты утверждают, что прямая аналогия с нефтяным рынком здесь не работает.

Участники пресс-конференции:

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский;

Доктор геолого-минералогических наук, эксперт в области исследований трудноизвлекаемой нефти, внештатный эксперт Госкомиссии по запасам Варвара Немова;

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как на экономике России и мира уже отразился этот конфликт?

На сколько возможны подорожания сельхозпродукции и зерна?

Как эскалация конфликта на Ближнем Востоке повлияет на цены в российских магазинах?

Сколько потеряли российские инвесторы, которые вложились в страны Ближнего Востока?

Что будет с российскими нефтью и газом?

