02.03.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Война США с Ираном. Как вывезти россиян с Ближнего Востока»

28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Убит верховный лидер Хаменеи с семьей, несколько генералов и сотни мирных жителей. Иран отвечает ракетными ударами по израильским городам и американским военным базам в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Иордании. Закрыто воздушное пространство восьми стран. Все полеты из России в страны Персидского залива приостановлены. При этом, только в Эмиратах сейчас находятся около 20 000 туристов из России. Еще несколько тысяч россиян не могут улететь из Катара, Омана и Бахрейна.

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа;

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи;

Военный эксперти, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин;

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин;

Член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как безопасно вывезти наших туристов с Ближнего Востока?

Насколько долго может затянуться эта война?

Выстоит ли Иран под ударами США?

Как война в Персидском заливе повлияет на СВО на Украине?

Что будет с ценами на нефть?

Будет ли Россия помогать Ирану?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

