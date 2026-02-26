27.02.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рекордные убытки бизнеса: Как изменится предпринимательство в 2026 году?»

По данным Росстата, убытки российских компаний за 11 месяцев 2025 года составили 7,5 трлн рублей. Последствием нарастающего кризиса становится дальнейшее торможение экономического роста. Убытки понесли 18,2 тыс. российских компаний, что составляет 28,8% — это максимум с пандемийного 2020 года (32,1%).

Самые большие убытки зафиксировали в обрабатывающем производстве (выпуск нефтепродуктов, металлургия), оптовой торговле и добыче полезных ископаемых. В вопросе финансовой устойчивости труднее всего приходится застройщикам и транспортному машиностроению.

Участники пресс-конференции ответят наследующие вопросы:

Почему российский бизнес терпит рекордные убытки?

Какие сферы бизнеса пострадали больше всего?

Какие отрасли показывают рост на фоне всеобщего кризиса?

Как бизнесу пережить кризис?

Как изменилась налоговая политика в 2026 году?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин;

Финансовый эксперт Наталья Суматова;

Экономист, финансовый консультант, основатель консалтингового агентства «Финансы.Легко!», член Ассоциации предпринимателей и управленцев Светлана Алейникова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

