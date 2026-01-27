Какой бизнес больше всего пострадал из-за «беспрецедентного» регулирования

Государству сегодня важно найти баланс, так как бизнес подвергается «беспрецедентному» урегулированию, заявила бизнес-психолог, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун в пресс-центре НСН.

«Сегодня у нас самая уязвимая часть бизнеса сейчас – это средний бизнес, производство. Потому что выжить, когда идёт спад спроса, производственникам гораздо сложнее, потому что постоянные колоссальные издержки. Ты просто так не выйдешь с аренды оборудования, аренды помещений. Быстро просто не получится. А государство пытается всё зарегулировать, это уже какое-то беспрецедентное вмешательство в бизнес со своими указаниями… И бизнес теряет живость, гибкость, он перестает представлять интерес предпринимательский. Ты заходишь в жёстко настроенную структуру, где ты обязан выполнять бесконечное количество правил… Да, требования должны быть, потому что в последние годы катастрофически падает и уровень квалификации, и уровень качества предоставления услуг. Но найти баланс сейчас – мне кажется, одна из первоочередных задач. Потому что тот же средний бизнес, даже если он ничего не производит, обязан платить огромное количество денег просто для того, чтобы быть. Даже закрыться стоит немалых денег», - рассказала она.

Малый бизнес в России превратился в иждивенчество, так как выжить без господдержки очень сложно, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.

