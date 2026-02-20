25.02.2026 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рост цен, дефицит такси и «серые» водители: как будут работать рынок такси и общественный транспорт в 2026 году?»

В начале 2026 года проблемы в сфере общественного транспорта в Москве и других регионах России вызвали активное общественное обсуждение. Из-за аномальных морозов время зарядки электробусов значительно увеличилось, автобусы в малых городах и в удалённых районах не могли выйти на линию.

Жители столицы и крупных городов отмечают кратный рост цен на такси, в то время как по стране в целом и более удалённых регионах фиксируется рост на 20-30%. Также ухудшилась ситуация с ожиданием автомобиля. Эксперты связывают это с тем, что в больших городах количество машин и водителей в таксопарках ограничено, поэтому они лишены возможности адаптироваться к погодным аномалиям и транспортным коллапсам.

«Объединение самозанятых России» предлагает председателю Правительства Российской Федерации М. B. Мишустину скорректировать Транспортную стратегию до 2030 года с учётом самозанятых на личных автомобилях как важного фактора обеспечения транспортной доступности. На данный момент такими парантранзитными инструментами в Стратегии считаются только такси и каршеринг. При этом самозанятые на личных автомобилях могли бы эффективно сглаживать пики спроса и адаптивно обеспечивать транспортную доступность.

Участники пресс-конференции:

заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский;

руководитель «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов;

блогер, президент Ассоциации Содействия Развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов

эксперт таксомоторной отрасли Станислав Швагерус.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Почему обеспеченность общественным транспортом в регионах сегодня снижается?

Как реализуется стратегия развития общественного транспорта в России до 2030 г?

С какими сложностями при её реализации приходится сталкиваться?

Почему в такси сократилось количество водителей?

Какова доля водителей от общего числа, чья деятельность не урегулирована законодательно?

