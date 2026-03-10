13.03.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Алкоголизм и пьянство: Какие меры предпринимает государство?»

Почти каждый второй житель России стал реже покупать алкоголь в магазинах за последний год заявляют эксперты. А за последние 20 лет доля трезвенников в России выросла в 1,5 раза. Ограничения на продажу алкогольной продукции вступили в силу с 1 марта в девяти российских регионах - Вологодской, Курганской, Смоленской, Пензенской и Московской областях, Республиках Алтай и Карелия, а также в Пермском и Красноярском краях. Наиболее жесткие ограничения вводятся в Республике Алтай, где с 1 марта, алкоголь нельзя продавать по воскресеньям и в праздничные дни. В будние дни сократилось время продажи - с понедельника по четверг она разрешена с 11:00 до 19:00, в пятницу - с 11:00 до 16:00, а в субботу - с 11:00 до 14:00. Также в регионе теперь запрещена торговля алкоголем в магазинах, которые расположены в многоквартирных жилых домах.

Впервые в пресс-центре НСН эксперты представят итоги социологического исследования по противодействию алкоголизации населения.

На сколько сократилось потребление алкоголя в России за последние годы?

Какие регионы самые «трезвые»?

Какие методы в борьбе с алкоголизмом стали самыми эффективными?

Какой возраст самый пьющий?

Как много сегодня контрафактной алкогольной продукции?





Участники пресс-конференции:



Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин;

Руководитель отдела социологического анализа социально- политических процессов Институт социально-политических исследований РАН Игорь Селезнев;

Семейный психолог Оксана Васильева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

