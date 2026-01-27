Сто миллиардов за растление людей – это ненормальная цена, легализация онлайн-казино недопустима, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.

«А чего онлайн-казино, а не сразу наркотики? По данным того же самого министра финансов Силуанова, на 1 января 2026 года должно было быть 5,2 триллиона рублей без движения, просто лежать на счетах вне Фонда национального благосостояния. И в этом Фонде – еще 4,4 триллиона в золоте и валюте. Вот 9,6 триллиона рублей лежит у Силуанова в госкармане, а ему не хватает 100 миллиардов рублей. 100 миллиардов на растление людей – это нормальная цена? Мне просто интересно, когда министр финансов предложит президенту легализовать наркотики, ссылаясь на немецкий, канадский и ещё какой-то опыт. Или проституцию легализовать, как в Германии! Растление людей и разрушение психики общества лудоманией в том числе никогда не является своевременным. Никогда! Государство существует для того, чтобы люди жили, а не умирали и не сходили с ума!», - подчеркнул он.

Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино, сообщает «Коммерсант». Как пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма, Минфин утверждает, что в случае поддержки идеи доходы бюджета могут составить 100 миллиардов рублей ежегодно.

