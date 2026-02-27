04.03.2026 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко на тему: «Раннее цветение 2026: Как подготовиться аллергикам?»

В Москве аллергики столкнутся с поллинозом раньше обычного, так как весна 2026 года в России с высокой вероятностью будет аномально теплой, пишут СМИ. Первыми зацветут ольха и лещина, а позже – береза и другие деревья. Симптомы могут появиться и раньше из-за плесневых грибов при таянии снега, а также пыльцы, принесенной с юга. Жителям Москвы и Московской области, которые страдают от сезонной аллергии, синоптики рекомендуют подготовиться к испытаниям заранее — в этом году поллиноз в Центральной России стартует уже в середине марта.

Федеральное медико-биологическое агентство начало разработку вакцины от аллергии на березу и перекрестные продукты, ее регистрация запланирована на второй квартал года.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

С какого времени в этом году необходимо начать готовиться аллергикам?

Как подготовиться аллергикам?

Когда можно будет воспользоваться вакциной от аллергии?

Сколько сегодня аллергиков в России?

На что чаще всего встречается аллергия?

Какие вирусы преобладают этой весной?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

