04.03.2026 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко на тему: «Раннее цветение 2026: Как подготовиться аллергикам?»
В Москве аллергики столкнутся с поллинозом раньше обычного, так как весна 2026 года в России с высокой вероятностью будет аномально теплой, пишут СМИ. Первыми зацветут ольха и лещина, а позже – береза и другие деревья. Симптомы могут появиться и раньше из-за плесневых грибов при таянии снега, а также пыльцы, принесенной с юга. Жителям Москвы и Московской области, которые страдают от сезонной аллергии, синоптики рекомендуют подготовиться к испытаниям заранее — в этом году поллиноз в Центральной России стартует уже в середине марта.
Федеральное медико-биологическое агентство начало разработку вакцины от аллергии на березу и перекрестные продукты, ее регистрация запланирована на второй квартал года.
В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:
- С какого времени в этом году необходимо начать готовиться аллергикам?
- Как подготовиться аллергикам?
- Когда можно будет воспользоваться вакциной от аллергии?
- Сколько сегодня аллергиков в России?
- На что чаще всего встречается аллергия?
- Какие вирусы преобладают этой весной?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало брифинга в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8