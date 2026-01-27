Сейчас рассматривать покупку квартир выгоднее на вторичном рынке, заявила эксперт по операционному и антикризисному управлению, консультант по финансам Марина Павлюкевич в пресс-центре НСН.

«Я сегодня могу посоветовать желающим приобрести жилье только вторичный рынок. Здесь могут продавцы занервничать, скидывать имеющиеся объекты, либо у них изменились обстоятельства. На первичном рынке снижения цен мы не увидим. Иногда звучат прогнозы о том, что все рухнет на 50%, но это не так. Даже если объект не продается, цены не снижаются, а даже растут. Цены росли в прошлом году, в 2026 цена будет расти больше, чем инфляция. Рост издержек не остановить. Сам фактор дефицита мы еще увидим через несколько лет, так как проекты запускают с опозданием. Уже в 2025 году на 30% запуск был ниже, но это еще больше оказывает давление на рынок недвижимости», - пояснила она.

Государству сегодня важно найти баланс, так как бизнес подвергается «беспрецедентному» урегулированию, заявила бизнес-психолог, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун в пресс-центре НСН.



