Россиянам посоветовали покупать квартиры только на вторичном рынке
Марина Павлюкевич заявила НСН, что цены на первичном рынке будут расти, несмотря на низкий спрос на квартиры.
Сейчас рассматривать покупку квартир выгоднее на вторичном рынке, заявила эксперт по операционному и антикризисному управлению, консультант по финансам Марина Павлюкевич в пресс-центре НСН.
«Я сегодня могу посоветовать желающим приобрести жилье только вторичный рынок. Здесь могут продавцы занервничать, скидывать имеющиеся объекты, либо у них изменились обстоятельства. На первичном рынке снижения цен мы не увидим. Иногда звучат прогнозы о том, что все рухнет на 50%, но это не так. Даже если объект не продается, цены не снижаются, а даже растут. Цены росли в прошлом году, в 2026 цена будет расти больше, чем инфляция. Рост издержек не остановить. Сам фактор дефицита мы еще увидим через несколько лет, так как проекты запускают с опозданием. Уже в 2025 году на 30% запуск был ниже, но это еще больше оказывает давление на рынок недвижимости», - пояснила она.
Государству сегодня важно найти баланс, так как бизнес подвергается «беспрецедентному» урегулированию, заявила бизнес-психолог, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун в пресс-центре НСН.
