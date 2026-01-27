Малый и средний бизнес в России переходит на наличные, чтобы постепенно уходить в тень на фоне роста налоговых и других ограничений, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.

«Значительная часть хороших мастеров работает уже не в салонах. Человек приходит в салон, чтобы накопить себе базу клиентов, а потом уже сам ходит по этим клиентам. В прошлом году мастер получал деньги на карточку, но в этом году она будет получать уже деньги наличными. Она говорит: «Мне переводом на счет не надо, ты сними наличные и заплати мне ими». Государство говорит, что будет проверять соответствие расходов доходам. Это значит, что человек будет не только получать наличные, но и платить наличными. При этом уже в конце прошлого года в кафешках говорили: «Ой, знаете, у нас терминал сломался… Либо ждите три часа, пока починим, либо вот банкомат стоит, снимите и заплатите наличными». Ты говоришь им: у меня кешбэк 6%. А они отвечают: ну, сделаем вам скидочку 3%», - рассказал он.

Делягин отметил, что бизнес начал готовиться к новой схеме работы еще в 2025 году.

«Так что все аккуратненько уходят в тень. У нас уже в конце прошлого года был беспрецедентный всплеск наличных в обороте. Потому что люди готовятся к будущему, видя, что их будут щемить… Самозанятые тоже ждут, что в 2028 году лавочка закроется, и они планируют, что в 2027 году, заранее, будут уходить в тень», - добавил депутат.

Волна банкротств в России связана с низким уровнем осознанности предпринимателей, заявила бизнес-психолог, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун в пресс-центре НСН.

