Бизнесу в 2026 году придется тщательнее считать свои расходы, оптимизировать штат с помощью ИИ, заявила эксперт по операционному и антикризисному управлению, консультант по финансам Марина Павлюкевич в пресс-центре НСН.

«Бизнесу необходимо сосредоточиться на анализе издержек. Кроме общей экономической ситуации у нас прошло серьезное налоговое реформирование. Требуется улучшить планирование, бухгалтерский учет. Раньше небольшие точки могли на коленке считать, сегодня все это становится очень серьезным. Налоговые правонарушения – это серьезная проблема. Думаю, что наступает золотой век для бухгалтеров. Я советую пользоваться этими услугами. Компании будут стараться оптимизировать штат, здесь искусственный интеллект в помощь. Все остальное надо считать, отказываться от невыгодных продуктов и направлений», - рассказала она.

Экспертное сообщество всё чаще говорит о возможной волне дефолтов среди российских компаний в 2026 году. Этот сценарий называют одним из ключевых экономических рисков года. Под дефолтом в данном случае понимается неспособность компаний выполнять финансовые обязательства — обслуживать кредиты, погашать облигационные займы, выплачивать заработную плату.

В Москве уже фиксируют крупнейшую за последние годы волну закрытий заведений общепита. По масштабам она сопоставима с периодом пандемийных ограничений. Только за январь в Москве прекратили работу 45 заведений общественного питания. Более 50% салонов красоты в России также могут прекратить работу из-за налоговой реформы, заявляют эксперты индустрии. Банки фиксируют крупную волну просрочек по кредитам стройкомпаний, а пятая часть компаний рискует уйти с рынка. За последние 12 месяцев объем непогашенных кредитов вырос на 27% и достиг 280 млрд рублей заявляют СМИ.



