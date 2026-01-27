Больной вопрос: В России предрекли массовые банкротства девелоперов
Марина Павлюкевич заявила НСН, что маржинальность проектов упала в разы, 10-15% на выходе – это сегодня хороший показатель.
В ближайшие несколько лет Россию ждут крупные банкротства девелоперов, заявила эксперт по операционному и антикризисному управлению, консультант по финансам Марина Павлюкевич в пресс-центре НСН.
«Вопрос больной, понижения цен на квартиры ждать мы не можем. Сегодня девелоперы находятся в огромных издержках. Во-первых, на них возложена социальная нагрузка, которая учитывается в проектах. Во-вторых, это рост себестоимости строительства, рост цен на строительные материалы, дефицит рабочей силы. Все проекты строятся под жестким контролем банка, банки отслеживают рост цен, не дадут строителям снизить эту цену. Маржинальность проектов упала в разы, 10-15% на выходе – это сегодня хороший показатель. Кризис спроса также финансово нагружает проекты. Поэтому банкротства в этой сфере будут достаточно крупные. У всех девелоперов показатели разные, активы «отстающих» постепенно перейдут в банки. В ближайшие пару лет ситуация будет тяжелой», - рассказала она.
Малый бизнес в России превратился в иждивенчество, так как выжить без господдержки очень сложно, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.
