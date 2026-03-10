11.03.2026 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От запрета рекламы до полной блокировки. Что ждет ТГ и каковы альтернативы?»

В России обсуждают законность рекламы в Telegram. Теперь размещать рекламу в Telegram нельзя, так как это нарушает закон о рекламе, вступивший в силу с 1 сентября 2025 года. В ФАС объяснили, что реклама запрещена на интернет-площадках, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, признанных нежелательными в России. К таким ресурсам ведомство относит Instagram, Facebook и WhatsApp (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), а также Telegram и видеохостинг YouTube. 10 февраля 2026 года Роскомнадзор ограничил доступ к Telegram. За нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц – до 2,5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – до 20 тыс. рублей, для компаний – до 500 тыс. рублей. Под действие штрафов попадают не только владельцы каналов, размещающих рекламу, но и рекламодатели и агентства- посредники. Но несмотря на это

Участники пресс-конференции:

зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов;

глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко;

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Переходят ли пользователи и рекламодатели в другие соцсети?

Какие рекламные каналы, кроме соцсетей, могут быть снова стать в тренде?

Не подорожает ли реклама в Telegram из-за того, что владельцы будут закладывать штрафы в стоимость размещения?

Будут ли штрафовать за старые рекламные посты, размещенные до ограничений?

Как запрет скажется на инфлюенсерах и блогерах, для которых Telegram был основным источником дохода, и на рынке труда?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

