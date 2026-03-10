12.03.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная форуму «Русский Мир. Многонациональная Россия»

16 марта 2026 года в Москве состоится Форум «Русский мир. Многонациональная Россия», где расскажут о событиях «Русской весны» в Севастополе и Крыму. Годовщину событий отметят в России 18 марта. Всероссийская политическая партия «РОДИНА» была одной из первых, кто начал работу на территориях и признала Крым и Севастополь российскими. В рамках форума пройдут обсуждения ключевых тем с приглашенными экспертами, представителями Госдумы, органов исполнительной власти.

Участники пресс-конференции:

Председатель партии «РОДИНА», первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Александрович Журавлев;

Председатель оргкомитета форума, член Бюро президиума партии «РОДИНА» Никита Александрович Габов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какие основные темы затронут на форуме?

Как защищают интересы граждан России за рубежом?

Каким образом сегодня идет работа над сохранением и поддержкой традиционных ценностей и коренных народов многонациональной России?

Какие программы воспитывают у современной молодежи патриотизм?

Как развивается технологический суверенитет в России?

Как сегодня государство поддерживает отечественные разработки и предприятия?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

