20.02.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бум бесплодия и демографическая яма: Как формировать образ многодетных семей в России?»

Владимир Путин утвердил меры поддержки многодетных семей и улучшения демографии. Среди них: усовершенствование жилищных программ, поддержка студенток, ставших матерями во время учёбы, изменения работы родового сертификата.

Коэффициент рождаемости в нашей стране катастрофически низкий. По данным Росстата, на декабрь ушедшего года он составляет всего 1,3. В связи с этим тема запрета абортов будоражит общественность уже не первый месяц. Также в России растет число бесплодных семей, а современные методы лечения не могут помочь каждой шестой супружеской паре, столкнувшейся с проблемой зачатия. Проблема бесплодия выходит за рамки доступности медицинских технологий и требует более глубокого анализа причин. При этом супруги все чаще откладывают рождение детей из-за традиционного сценария жизни «сначала квартира — потом ребенок», ее поддерживают более 61% россиян.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие выплаты и меры поддержки есть сегодня?

Сколько сегодня в России многодетных семей?

Почему девушки не хотят рожать?

Каким должен быть образ многодетной семьи?

Как поднимать демографию в России?

Какие основные причины роста бесплодия?

Нужно ли вводить штрафы за бездетность?

На сколько рождение первого ребенка связано с финансовым положением семьи и наличием отдельного жилья?

Нужны ли уроки семье ведения в школах?

Участники пресс-конференции:

Сенатор Российской Федерации от Архангельской области, член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков;

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;

Антикризисный психолог и медиатор Эльда Медоева.

