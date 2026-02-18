20.02.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бум бесплодия и демографическая яма: Как формировать образ многодетных семей в России?»
Владимир Путин утвердил меры поддержки многодетных семей и улучшения демографии. Среди них: усовершенствование жилищных программ, поддержка студенток, ставших матерями во время учёбы, изменения работы родового сертификата.
Коэффициент рождаемости в нашей стране катастрофически низкий. По данным Росстата, на декабрь ушедшего года он составляет всего 1,3. В связи с этим тема запрета абортов будоражит общественность уже не первый месяц. Также в России растет число бесплодных семей, а современные методы лечения не могут помочь каждой шестой супружеской паре, столкнувшейся с проблемой зачатия. Проблема бесплодия выходит за рамки доступности медицинских технологий и требует более глубокого анализа причин. При этом супруги все чаще откладывают рождение детей из-за традиционного сценария жизни «сначала квартира — потом ребенок», ее поддерживают более 61% россиян.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Какие выплаты и меры поддержки есть сегодня?
- Сколько сегодня в России многодетных семей?
- Почему девушки не хотят рожать?
- Каким должен быть образ многодетной семьи?
- Как поднимать демографию в России?
- Какие основные причины роста бесплодия?
- Нужно ли вводить штрафы за бездетность?
- На сколько рождение первого ребенка связано с финансовым положением семьи и наличием отдельного жилья?
- Нужны ли уроки семье ведения в школах?
Участники пресс-конференции:
- Сенатор Российской Федерации от Архангельской области, член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков;
- Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;
- Антикризисный психолог и медиатор Эльда Медоева.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
