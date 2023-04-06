Вы не понимаете, это другое: Что хотел Макрон от Си Цзиньпина
Ожидания Запада от переговоров Макрона с Си Цзиньпином не оправдались - Китай остался непреклонен.
В четверг, 6 апреля, в Доме народных собраний в столице Китайской Народной Республики состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином.
Саму встречу двух лидеров предваряла официальная церемония приветствия французского гостя. Переговоры двух лидеров длились около полутора часов, что вызвало скептические настроения ряда политологов, которые утверждали, что десятичасовой перелет из Франции в Китай не стоил полуторачасовой встречи тет-а-тет. Эксперты сравнивали этот визит с недавней встречей Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, продлившейся несколько часов.
Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в беседе с НСН назвал такую продолжительность переговоров нормальной и объяснил, почему китайский и российский лидеры общались гораздо дольше.
«Продолжительность встречи от одного до двух часов — обычное время в дипломатической практике. Если беседа затягивается, это значит, что двум лидерам есть о чем поговорить более плотно. Так было и в случае с Россией, с которой у Китая давнее стратегическое глубокое партнерство», - объяснил собеседник НСН.
Миру мир: что там с Украиной?
Китайский лидер выступил с призывом к мировому сообществу о скорейшей организации переговоров по установлению мира на Украине. Как подчеркнул Си Цзиньпин, Пекин готов сотрудничать в этом плане с Парижем. По словам лидера КНР, такие переговоры следует провести на основе целей и принципов Устава Организации объединенных наций. При этом необходимо принимать во внимание обоснованные интересы безопасности всех сторон, заметил Си Цзиньпин.
Макрон, в свою очередь, призвал председателя КНР «образумить» Россию на Украине. Он отметил, что знает о приверженности Пекина Уставу ООН и «всему, что способствует миру и стабильности на планете». Французский лидер подчеркнул, что российско-украинский конфликт «положил конец десятилетиям мира в Европе». Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен рассчитывает, что Китай не предоставит никакой военной техники России.
Французов очень возмутила такая президентская просьба. Они раскритиковали главу Франции, посчитав его заявление глупым и наивным. Пока французский лидер находится на переговорах в Китае, протестующие подожгли его любимый ресторан в Париже, в котором Макрон праздновал победу на выборах 2017 года и периодически посещает до сих пор.
«Вы не понимаете, это другое»: что там с «ядеркой»?
Китайский лидер подчеркнул, что применение ядерного оружия недопустимо, в том числе в контексте украинского кризиса.
Макрон также призвал не допустить использования ядерного оружия в российско-украинском конфликте. Вдобавок он заявил, что страны, обладающие ядерным оружием, не должны размещать его за пределами своей территории, «особенно в Европе».
Реакции на подобные заявления долго ждать не пришлось. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова Макрона про размещение ядерного оружия на территориях других стран. Дипломат опубликовала рисунки с инфографикой, на которых изображено ядерное оружие США, размещенное в Европе, и подписала их ироничным вопросом: «Я правильно понимаю, что это жесткое требование Парижа адресовано Вашингтону?» Из графиков следует, что американские тактические ядерные ракеты размещены в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже отреагировал на слова Макрона и заявил, что ядерное оружие нужно собрать «в одну кучу и уничтожить». Об этом белорусский лидер сообщил на заседании ВГС Союзного государства в Кремле.
Отлично посидели, хорошо поговорили: что там с итогами?
Зарубежные СМИ сообщают, что Макрону не удалось переубедить Си Цзиньпина в отношении конфликта России с Украиной. Издание Politico пишет, что целых полтора часа уговоров ни к чему не привели.
«Си занял свою давнюю позицию, заявив, что «все стороны имеют обоснованные опасения по поводу безопасности», и не дал никаких намеков на то, что он будет использовать свое влияние, чтобы помочь прекратить конфликт», - пишет СМИ.
Однако китайский лидер все же пообещал позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому когда наступят «соответствующие условия». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.
Накануне руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнился, что визит Макрона в Китай приведет к какому-то прорыву.
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