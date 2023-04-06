Вы не понимаете, это другое: Что хотел Макрон от Си Цзиньпина

Саму встречу двух лидеров предваряла официальная церемония приветствия французского гостя. Переговоры двух лидеров длились около полутора часов, что вызвало скептические настроения ряда политологов, которые утверждали, что десятичасовой перелет из Франции в Китай не стоил полуторачасовой встречи тет-а-тет. Эксперты сравнивали этот визит с недавней встречей Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, продлившейся несколько часов.



Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в беседе с НСН назвал такую продолжительность переговоров нормальной и объяснил, почему китайский и российский лидеры общались гораздо дольше.



«Продолжительность встречи от одного до двух часов — обычное время в дипломатической практике. Если беседа затягивается, это значит, что двум лидерам есть о чем поговорить более плотно. Так было и в случае с Россией, с которой у Китая давнее стратегическое глубокое партнерство», - объяснил собеседник НСН.