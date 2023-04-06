Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вступил с призывом к мировому сообществу о скорейшей организации переговоров по установлению мира на Украине. Об этом председатель КНР заявил по итогам переговоров в Пекине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который прибыл в Китай с трёхдневным визитом.
Как подчеркнул Си Цзиньпин, Пекин готов сотрудничать в этом плане с Пекином. По словам лидера КНР, такие переговоры следует провести на основе целей и принципов Устава Организации объединённых наций. При этом, необходимо принимать во внимание обоснованные интересы безопасности всех сторон, заметил Си Цзиньпин.
Китайский лидер также заявил о необходимости борьбы с негативными последствиями украинского кризиса в различных сферах.
Визит президента Франции в Китай может быть связан с попыткой Запада перетянуть Пекин на свою сторону в вопросе украинского кризиса. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Путин заявил об уничтожении ВСУ 14 своих военных при сдаче в плен
- Макрон заявил, что Си Цзиньпин должен «образумить Россию»
- Литва призвала пригласить Украину в НАТО на саммите альянса в июле
- Грузия увидела от США попытку вмешательства во внутренние дела страны
- В Венгрии призвали Швецию сделать шаг на встречу по укреплению взаимного доверия
- Курс доллара превысил 81 рубль
- Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
- «Чтобы обстрелов не было». Путин назвал задачу военных
- В США посоветовали обезвредить российский «Солнцепек» до его применения
- Путин назначил нового посла в Туркмении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru