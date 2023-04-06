Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вступил с призывом к мировому сообществу о скорейшей организации переговоров по установлению мира на Украине. Об этом председатель КНР заявил по итогам переговоров в Пекине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который прибыл в Китай с трёхдневным визитом.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, Пекин готов сотрудничать в этом плане с Пекином. По словам лидера КНР, такие переговоры следует провести на основе целей и принципов Устава Организации объединённых наций. При этом, необходимо принимать во внимание обоснованные интересы безопасности всех сторон, заметил Си Цзиньпин.

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Китайский лидер также заявил о необходимости борьбы с негативными последствиями украинского кризиса в различных сферах.

Визит президента Франции в Китай может быть связан с попыткой Запада перетянуть Пекин на свою сторону в вопросе украинского кризиса. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

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Фото: cpc.people.com.cn
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